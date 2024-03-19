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Сотни квартир в Днепре будут без света 20 марта: кому следует приготовиться

Сегодня 20:52
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Это плановые отключения.

Новости Днепра про Сотни квартир в Днепре будут без света 20 марта: кому следует приготовиться

В Днепре 20 марта в связи с проведением плановых работ не будет электроэнергии на шести улицах. Об этом говорится на сайте городского совета Днепра.

С 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Квартальная: 12-32 (парни), 36, 38, 114;
  • ул. Инженерная: 7-А, 8-12;
  • ул. Казакевича: 5-7, 9, 10;
  • ул. Вроцлавская: 2;
  • ул. Казака Мамая: 4-20 (парни);
  • ул. Солидарная: 2, 4-А

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