Сотни квартир в Днепре будут без света 20 марта: кому следует приготовиться

Это плановые отключения.

В Днепре 20 марта в связи с проведением плановых работ не будет электроэнергии на шести улицах. Об этом говорится на сайте городского совета Днепра.

С 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Квартальная: 12-32 (парни), 36, 38, 114;

ул. Инженерная: 7-А, 8-12;

ул. Казакевича: 5-7, 9, 10;

ул. Вроцлавская: 2;

ул. Казака Мамая: 4-20 (парни);

ул. Солидарная: 2, 4-А

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