Сотни квартир в Днепре будут без света 20 марта: кому следует приготовиться

В Днепре 20 марта в связи с проведением плановых работ не будет электроэнергии на шести улицах. Об этом говорится на сайте городского совета Днепра.
С 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
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