СБУ обезвредила «банду» из Днепра, которая выманивала деньги у граждан ЕС

СБУ в сотрудничестве с правоохранителями Латвии обезвредила подпольный колл-центр, который выманивал деньги у граждан Европейского Союза.

Мошенники создали подпольный колл-центр и действовали под видом одного из независимых финансовых регуляторов ЕС. Они звонили вкладчикам в фондовые проекты онлайн-бирж и предлагали им «защиту инвестиций».

Аферисты обещали осуществить «безопасный мониторинг» электронных транзакций и возврат денег в случае их сомнительности. Стоимость таких услуг составила 30% суммы одной инвестиции. Кроме того, мошенники советовали своим жертвам установить на телефоны специально разработанное приложение, позволяющее злоумышленникам полностью контролировать их финансовые операции.

Получив доступ к деньгам они выводили их на собственные банковские счета. Таким образом, мошенники хотели выманить миллионные суммы в гривневом эквиваленте. СБУ разоблачила их в начале преступной деятельности и задержала трех организаторов схемы в Днепропетровской области, Запорожье и Харькове.

Организаторы колл-центра к мошеннической схеме привлекли семерых жителей Запорожья и Харькова. Еще один сообщник – скрывается за границей. Во время обысков в помещениях злоумышленников были изъяты компьютерное и серверное оборудование, документация, черные записи и банковские карты.

Трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Им грозит до 8 лет лишения свободы. Иностранному сообщнику аферистов сообщили о заочном подозрении.

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