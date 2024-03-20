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Днепропетровщина снова лидер среди областей Украины по количеству ДТП

Сегодня 10:37
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Днепропетровщина лидер по количеству ДТП в Украине.

Новости Днепра про Днепропетровщина снова лидер среди областей Украины по количеству ДТП

Такие данные публикует портал Опендатабот. 

2 829 ДТП произошло в Украине за первые два месяца 2024 года. Почти половина аварий в Украине происходит из-за превышения безопасной скорости, нарушения правил маневрирования и нарушения правил проезда пешеходных переходов.

Днепропетровщина неизменно остается лидером по количеству ДТП — 290 ДТП. В тройку антилидеров попали также Львовщина — 247 аварий с пострадавшими и Киев — 241 ДТП.

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