Дніпропетровщина знову лідер серед областей України за кількістю ДТП

Дніпропетровщина лідер за кількістю ДТП в Україні.

Такі дані публікує портал Опендатабот.

2 829 ДТП трапилось в Україні за перші два місяці 2024 року. Майже половина аварій в Україні стається через перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування та порушення правил проїзду пішохідних переходів.

Дніпропетровщина незмінно залишається лідером за кількістю ДТП – 290 ДТП. До трійки антилідерів потрапили також Львівщина – 247 аварій з постраждалими та Київ – 241 ДТП.

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