Дніпропетровщина знову лідер серед областей України за кількістю ДТП

Такі дані публікує портал Опендатабот.
2 829 ДТП трапилось в Україні за перші два місяці 2024 року. Майже половина аварій в Україні стається через перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування та порушення правил проїзду пішохідних переходів.
Дніпропетровщина незмінно залишається лідером за кількістю ДТП – 290 ДТП. До трійки антилідерів потрапили також Львівщина – 247 аварій з постраждалими та Київ – 241 ДТП.
Читайте також:
Автор:
Дивний інцидент стався опівдні 18 березня.
Вітаємо з чудовим результатом!
У Дніпрі на ж/м Перемога можуть створити сквер, який назвуть…
Це планові відключення.