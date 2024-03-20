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Дніпропетровщина знову лідер серед областей України за кількістю ДТП

Сьогодні 10:37
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Дніпропетровщина лідер за кількістю ДТП в Україні.

Новости Днепра про Дніпропетровщина знову лідер серед областей України за кількістю ДТП

Такі дані публікує портал Опендатабот. 

2 829 ДТП трапилось в Україні за перші два місяці 2024 року. Майже половина аварій в Україні стається через перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування та порушення правил проїзду пішохідних переходів.

Дніпропетровщина незмінно залишається лідером за кількістю ДТП – 290 ДТП. До трійки антилідерів потрапили також Львівщина – 247 аварій з постраждалими та Київ – 241 ДТП.

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Новости Днепра про Дніпропетровщина знову лідер серед областей України за кількістю ДТПУкраїнська

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