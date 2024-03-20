В Днепре мужчина разбил дверь магазина, а затем разместился на полу с кофе в руке

Странный инцидент произошел в полдень 18 марта.

Мужчина сначала разбил дверь магазина, а затем разместился внутри помещения на полу с кофе в руке.

Продавцы вызвали полицию охраны. Правоохранители, прибыв на место, задержали хулигана.

Об этом сообщили на ФБ-странице полиции охраны.

Позже экипаж группы реагирования вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу, которая внесла данное событие в реестр правонарушений.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 13-летний мальчик пытался похитить сладости из магазина: ломом выломал дверь.

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