У Кривому Розі 13-річний хлопчик намагався викрасти солодощі з магазину: ломом виламав двері

У понеділок вночі на пульт централізованого спостереження поліції охорони Кривого Рогу надійшов сигнал “Тривога” з продовольчого магазину.
Наряд реагування негайно прибув на місце події. Там правоохоронці виявили 13-річного хлопця, який ломом виламав двері магазину та намагався викрасти солодощі.
Про це повідомляє Криворізький міський відділ Управління поліції охорони у ФБ.
Копи викликали на місце події батьків неповнолітнього та слідчо-оперативну групу для подальшого розгляду справи.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік продавав боєприпаси через пошту: деталі схеми.
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