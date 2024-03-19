У Кривому Розі 13-річний хлопчик намагався викрасти солодощі з магазину: ломом виламав двері

Неповнолітнього крадія спіймали на "гарячому".

У понеділок вночі на пульт централізованого спостереження поліції охорони Кривого Рогу надійшов сигнал “Тривога” з продовольчого магазину.

Наряд реагування негайно прибув на місце події. Там правоохоронці виявили 13-річного хлопця, який ломом виламав двері магазину та намагався викрасти солодощі.

Про це повідомляє Криворізький міський відділ Управління поліції охорони у ФБ.

Копи викликали на місце події батьків неповнолітнього та слідчо-оперативну групу для подальшого розгляду справи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік продавав боєприпаси через пошту: деталі схеми.

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