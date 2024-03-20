На Дніпропетровщині сьогодні пролунає вибух: де та о котрій

Без паніки!

Сьогодні, 20 березня, у Кривому Розі о 12:00 пролунає вибух.

Причин для паніки немає, адже він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (Інгулецький район). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив він.

Але, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі ворог атакував Синельниківський район: постраждала ціла родина.

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