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  • Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України з фігурного катання

Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України з фігурного катання

Сьогодні 08:30
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Вітаємо з чудовим результатом!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України з фігурного катання

З 13 до 16 березня у місті Богуслав Київської області проходив чемпіонат України з фігурного катання на ковзанах серед юніорів.

На цих змаганнях спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей:

  • золото – Софія Римшина;
  • два золота у пари – Вероніка Нагорна та Вадим Галярета;
  • срібло – Варвара Парасочка;
  • бронза – Христина Галярета.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Зазначається, що спортсмени – вихованці спортивної школи із зимових видів спорту.

Вітаємо та бажаємо нових перемог!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України з фігурного катання

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України з фігурного катання

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка з Дніпра виборола “бронзу” на Кубку Європи з дзюдо.

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України з фігурного катанняУкраїнська

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