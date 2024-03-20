Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України з фігурного катання

Вітаємо з чудовим результатом!

З 13 до 16 березня у місті Богуслав Київської області проходив чемпіонат України з фігурного катання на ковзанах серед юніорів.

На цих змаганнях спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей:

золото – Софія Римшина;

– Софія Римшина; два золота у пари – Вероніка Нагорна та Вадим Галярета;

у пари – Вероніка Нагорна та Вадим Галярета; срібло – Варвара Парасочка;

– Варвара Парасочка; бронза – Христина Галярета.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Зазначається, що спортсмени – вихованці спортивної школи із зимових видів спорту.

Вітаємо та бажаємо нових перемог!

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка з Дніпра виборола “бронзу” на Кубку Європи з дзюдо.

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