Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України з фігурного катання

З 13 до 16 березня у місті Богуслав Київської області проходив чемпіонат України з фігурного катання на ковзанах серед юніорів.
На цих змаганнях спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей:
Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.
Зазначається, що спортсмени – вихованці спортивної школи із зимових видів спорту.
Вітаємо та бажаємо нових перемог!
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка з Дніпра виборола “бронзу” на Кубку Європи з дзюдо.
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