Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины по фигурному катанию

С 13 по 16 марта в городе Богуслав Киевской области проходил чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках среди юниоров.
На этих соревнованиях спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей:
Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.
Отмечается, что спортсмены — воспитанники спортивной школы по зимним видам спорта.
Поздравляем и желаем новых побед!
Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепра завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо.
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