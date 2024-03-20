Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины по фигурному катанию

Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепра завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

На этих соревнованиях спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей:

С 13 по 16 марта в городе Богуслав Киевской области проходил чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках среди юниоров.

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