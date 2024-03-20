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  • Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины по фигурному катанию

Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины по фигурному катанию

Сегодня 08:30
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Поздравляем с отличным результатом!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины по фигурному катанию

С 13 по 16 марта в городе Богуслав Киевской области проходил чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках среди юниоров.

На этих соревнованиях спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей:

  • золото — София Римшина;
  • два золота у пары — Вероника Нагорная и Вадим Галярета;
  • серебро — Варвара Парасочка;
  • бронза — Кристина Галярета.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Отмечается, что спортсмены — воспитанники спортивной школы по зимним видам спорта.

Поздравляем и желаем новых побед!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины по фигурному катанию

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины по фигурному катанию

Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепра завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо.

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Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины по фигурному катаниюУкраїнська Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины по фигурному катаниюРусский

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