За «послугу» від 500 до 3000$: в Україні діяли палії, які на замовлення спалювали житло громадян по всій країні

Зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та пʼять будинків в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Правоохоронці ліквідували організовану злочинну групу, яка на замовлення спалювала житло громадян по всій країні.

Організаторами виявилися 20-річний та 26-річний мешканці Київської та Чернігівської областей. Для виконання «брудної» роботи вони залучили девʼятьох мешканців Київщини та Житомирщини віком від 17 до 34 років, самі ж приймали замовлення на підпали та розподіляли між членами ОЗГ гроші, отримані за скоєння злочинів. Таку “послугу” можна було замовити в телеграм-каналі, за її виконання зловмисники просили від 500 до 3000 доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Фігуранти організовували виїзд на місце події у будь-яку точку країни та закидали будинки й квартири пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відео надсилали замовникам в якості підтвердження виконання. Таким чином зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та пʼять будинків в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях, – йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі провели 24 обшуки за місцями проживання учасників групи і вилучили боєприпаси, понад 10 тисяч доларів у різній валюті, мобільні телефони, на які приймались замовлення та фільмувались злочини, банківські картки, на які перераховувались кошти за скоєне.

Усім учасникам злочинної групи, включаючи організаторів, повідомили про підозру за умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Кримінального Кодексу України). Підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік розбив двері магазину, а потім розмістився на підлозі з кавою в руці.

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