Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Жителі Дніпра заробляли через інтернет-магазин, продаючи уявні телефони

Жителі Дніпра заробляли через інтернет-магазин, продаючи уявні телефони

Сьогодні 12:09
просмотров

Аферистів, які заробляли на уявних товарах, який не існувало, викрили в Дніпрі.

Новости Днепра про Жителі Дніпра заробляли через інтернет-магазин, продаючи уявні телефони

Схема була простою – аферисти брали гроші, а потім зникали. Для цього вони створили фейковий інтернет-магазин, в якому пропонували придбати мобільні телефони та комп’ютери за “приємними цінами”. З покупців брали передоплату, але товар не надсилали.

Усього відомо про 25 потерпілих, серед яких – військовослужбовці. Загальна сума збитків складає майже 120 тисяч гривень.

Новости Днепра про Жителі Дніпра заробляли через інтернет-магазин, продаючи уявні телефони

Нещодавно ділків викрили правоохоронці. Виявилося, що організував схему 23-річний житель Дніпра. Йому допомагали двоє чоловіків та дівчина, кожен з яких діяв за чітко зазначеним планом.

Правоохоронці під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, телефони, SIM-картки та зошити з чорновими записами, які можуть слугувати доказами в суді.

Новости Днепра про Жителі Дніпра заробляли через інтернет-магазин, продаючи уявні телефони

Усім чотирьом повідомили про підозру в шахрайстві. Ділків взяли під варту. Слідство триває. 

Читайте також:

Новости Днепра про Жителі Дніпра заробляли через інтернет-магазин, продаючи уявні телефониУкраїнська Новости Днепра про Жителі Дніпра заробляли через інтернет-магазин, продаючи уявні телефониРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Куди звертатися мешканцям Дніпра, якщо будинок постраждав від ракетного удару: контакти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:45
    Куди звертатися мешканцям Дніпра, якщо будинок постраждав від ракетного удару: контакти

    У Дніпровській міській раді розповіли, куди звертатися містянам, якщо будинок…

    У Павлограді знесуть пам’ятник засновнику міста, бо виявилося, що заснував місто не він
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:36
    У Павлограді знесуть пам’ятник засновнику міста, бо виявилося, що заснував місто не він

    У Павлограді знесуть пам'ятник засновнику міста.

    Відірвані руки та ноги: у Дніпрі на Хмельницького фура переїхала жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:27
    Відірвані руки та ноги: у Дніпрі на Хмельницького фура переїхала жінку

    На місці працюють слідчі з ДТП.

    На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 17-річного хлопця: прикмети
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    На Дніпропетровщині поліцейські розшукують 17-річного хлопця: прикмети

    Поліцейські Кам'янського розшукують 17-річного Назара Діброва.

    Наверх