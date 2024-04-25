Жителі Дніпра заробляли через інтернет-магазин, продаючи уявні телефони

Аферистів, які заробляли на уявних товарах, який не існувало, викрили в Дніпрі.

Схема була простою – аферисти брали гроші, а потім зникали. Для цього вони створили фейковий інтернет-магазин, в якому пропонували придбати мобільні телефони та комп’ютери за “приємними цінами”. З покупців брали передоплату, але товар не надсилали.

Усього відомо про 25 потерпілих, серед яких – військовослужбовці. Загальна сума збитків складає майже 120 тисяч гривень.

Нещодавно ділків викрили правоохоронці. Виявилося, що організував схему 23-річний житель Дніпра. Йому допомагали двоє чоловіків та дівчина, кожен з яких діяв за чітко зазначеним планом.

Правоохоронці під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, телефони, SIM-картки та зошити з чорновими записами, які можуть слугувати доказами в суді.

Усім чотирьом повідомили про підозру в шахрайстві. Ділків взяли під варту. Слідство триває.

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