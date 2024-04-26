Спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби

Спортсмени з Дніпра вибороли медалі на Кубку України з кульової стрільби (пістолет).
Чемпіонат проходив у Львові. Вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №1 вибороли 14 медалей: 6 золотих, 5 срібних та 3 бронзові.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначається, що змагання проходили як в командній першості, так і в особистій.
Особиста першість:
Командна першість:
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТФ.
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