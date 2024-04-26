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  • Спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби

Спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби

Сьогодні 10:00
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Вітаємо спортсменів!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби

Спортсмени з Дніпра вибороли медалі на Кубку України з кульової стрільби (пістолет).

Чемпіонат проходив у Львові. Вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №1 вибороли 14 медалей: 6 золотих, 5 срібних та 3 бронзові.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що змагання проходили як в командній першості, так і в особистій.

Особиста першість:

  • Юлія Діденко – 1 місце вправа мікст, 2 місце вправа «МП-5», 2 місце вправа «ПП-3».
  • Данило Міклухо – 1 місце вправа мікст, 1 місце вправа «ПП-3»;
  • Поліна Колеснікова – 3 місце вправа «МП-5».

Командна першість:

  • Діденко Юлія, Поліна Колеснікова, Мілана Мамась – 1 місце вправа «МП-5» та 2 місце у вправі «ПП-3»;
  • Данило Міклухо, Іван Мартинов – 3 місце вправа «ПП-3».

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТФ.

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільбиУкраїнська

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