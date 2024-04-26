Спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби

Вітаємо спортсменів!

Спортсмени з Дніпра вибороли медалі на Кубку України з кульової стрільби (пістолет).

Чемпіонат проходив у Львові. Вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №1 вибороли 14 медалей: 6 золотих, 5 срібних та 3 бронзові.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що змагання проходили як в командній першості, так і в особистій.

Особиста першість:

Юлія Діденко – 1 місце вправа мікст, 2 місце вправа «МП-5», 2 місце вправа «ПП-3».

Данило Міклухо – 1 місце вправа мікст, 1 місце вправа «ПП-3»;

Поліна Колеснікова – 3 місце вправа «МП-5».

Командна першість:

Діденко Юлія, Поліна Колеснікова, Мілана Мамась – 1 місце вправа «МП-5» та 2 місце у вправі «ПП-3»;

Данило Міклухо, Іван Мартинов – 3 місце вправа «ПП-3».

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 13 медалей на Чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТФ.

Читайте також:

Українська

Автор: