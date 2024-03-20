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На Дніпропетровщині під час руху спалахнув Mercedes: деталі від ДСНС

Сьогодні 07:00
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До гасіння пожежі залучили 6 рятувальників.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху спалахнув Mercedes: деталі від ДСНС

19 березня о 20:27 на лінію «101» повідомили про займання автомобіля на вулиці Центральній села Маломихайлівка Синельниківського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та встановили, що під час руху спалахнув легковий автомобіль Mercedes-Benz Vito. Площа пожежі склала 5 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

О 21:01 полум’я ліквідували. Загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучили 6 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Кривого Рогу, вбивши дружину, вдарив себе ножем у живіт, аби заплутати поліцію.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час руху спалахнув Mercedes: деталі від ДСНСУкраїнська

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