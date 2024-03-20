За «услугу» от 500 до 3000$: в Украине действовали поджигатели, которые на заказ сжигали жилье граждан по всей стране

Злоумышленники успели повредить четыре квартиры и пять домов в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Правоохранители ликвидировали организованную преступную группу, которая на заказ сжигала жилье граждан по всей стране.

Организаторами оказались 20-летний и 26-летний жители Киевской и Черниговской областей. Для выполнения «грязной» работы они привлекли девять жителей Киевской и Житомирской областей в возрасте от 17 до 34 лет, сами же принимали заказы на поджоги и распределяли между членами ОПГ деньги, полученные за совершение преступлений. Такую «услугу» можно было заказать в телеграмм-канале, за ее выполнение злоумышленники просили от 500 до 3000 долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Фигуранты организовывали выезд на место происшествия в любую точку страны и забрасывали дома и квартиры бутылками с зажигательной смесью, снимая поджог чужого имущества на камеру. Видео присылали заказчикам в качестве подтверждения выполнения. Таким образом злоумышленники успели повредить четыре квартиры и пять домов в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, — говорится в сообщении полиции.

Следователи провели 24 обыска по местам проживания участников группы и изъяли боеприпасы, более 10 тысяч долларов в разной валюте, мобильные телефоны, на которые принимались заказы и снимались преступления, банковские карты, на которые перечислялись средства за содеянное.

Всем участникам преступной группы, включая организаторов, сообщили о подозрении за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина разбил дверь магазина, а затем разместился на полу с кофе в руке.

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