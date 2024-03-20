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  • За «услугу» от 500 до 3000$: в Украине действовали поджигатели, которые на заказ сжигали жилье граждан по всей стране

За «услугу» от 500 до 3000$: в Украине действовали поджигатели, которые на заказ сжигали жилье граждан по всей стране

Сегодня 10:00
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Злоумышленники успели повредить четыре квартиры и пять домов в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Новости Днепра про За

Правоохранители ликвидировали организованную преступную группу, которая на заказ сжигала жилье граждан по всей стране.

Организаторами оказались 20-летний и 26-летний жители Киевской и Черниговской областей. Для выполнения «грязной» работы они привлекли девять жителей Киевской и Житомирской областей в возрасте от 17 до 34 лет, сами же принимали заказы на поджоги и распределяли между членами ОПГ деньги, полученные за совершение преступлений. Такую «услугу» можно было заказать в телеграмм-канале, за ее выполнение злоумышленники просили от 500 до 3000 долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Фигуранты организовывали выезд на место происшествия в любую точку страны и забрасывали дома и квартиры бутылками с зажигательной смесью, снимая поджог чужого имущества на камеру. Видео присылали заказчикам в качестве подтверждения выполнения. Таким образом злоумышленники успели повредить четыре квартиры и пять домов в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, — говорится в сообщении полиции.

Следователи провели 24 обыска по местам проживания участников группы и изъяли боеприпасы, более 10 тысяч долларов в разной валюте, мобильные телефоны, на которые принимались заказы и снимались преступления, банковские карты, на которые перечислялись средства за содеянное.

Новости Днепра про За

Новости Днепра про За

Новости Днепра про За

Новости Днепра про За

Всем участникам преступной группы, включая организаторов, сообщили о подозрении за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога организованной группой (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина разбил дверь магазина, а затем разместился на полу с кофе в руке.

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