Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цін

Вже цієї неділі православні християни відзначатимуть Великдень У магазинах Дніпра вже продається головний символ свята – паска. Купити можна не тільки традиційну – із родзинками, а й із цукатами, шоколадом та іншими добавками.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштує святкова випічка у магазинах Дніпра.

У кондитерському магазині «Рошен» купити паску можна за 168 грн. За ці гроші покупець отримає 520 г випічки. Виріб називається «Кекс великодній», у його складі родзинки та цукати.

В «АТБ» купити магазинну випічку можна за різними цінами – залежно від того, що входить до складу паски.

Так, «Панетон» із сухофруктами вагою 420 грам обійдеться 179,9 грн, паска «Шоколадна» обійдеться 82,4 грн за 300 грам.

Паска «Великодн» вагою 130 грам обійдеться в 35,9 грн.

Фабрична випічка з хлібзаводу коштуватиме 26,5 грн за 150 грам.

Є варіанти від хлібзаводу за 68 грн – за ці гроші 300 грамів випічки з родзинками.

А є і такі, що коштують більше 200 грн. За ці гроші можна придбати паску вагою 500 грамів, з родзинками та цукатами. Вона буде упакована в святкову коробку. Аби привабити якомога більше покупців торгівельні мережі та хлібзаводи роблять знижки на продукцію.

У торговій мережі «Варус» магазинна випічка коштуватиме 20,59 грн за 100 грам ваги.

Пасхальний кекс сирний обійдеться в 28, 59 грн за 100 грам.

У торговій мережі «Сільпо» купити паску можна за різною ціною. За 79 грн можна купити паску з родзинками вагою 300 грам. В ній є родзинки та цукрова помадка зверху.

За 29 грн за 100 грам можна купити маленький здобний кекс, за 99 грн за 100 грам можна купити паску «Панеттоне» вагою 300 грам, у складі якої є родзинки, а «верхівка» прикрашена шматочками шоколаду.

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