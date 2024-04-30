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Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цін

Сьогодні 17:45
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Вже цієї неділі православні християни відзначатимуть Великдень У магазинах Дніпра вже продається головний символ свята – паска. Купити можна не тільки традиційну – із родзинками, а й із цукатами, шоколадом та іншими добавками.

Новости Днепра про Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цін

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштує святкова випічка у магазинах Дніпра.

У кондитерському магазині «Рошен» купити паску можна за 168 грн. За ці гроші покупець отримає 520 г випічки. Виріб називається «Кекс великодній», у його складі родзинки та цукати.

Новости Днепра про Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цін

В «АТБ» купити магазинну випічку можна за різними цінами – залежно від того, що входить до складу паски.

Новости Днепра про Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цін

Так, «Панетон» із сухофруктами вагою 420 грам обійдеться 179,9 грн, паска «Шоколадна» обійдеться 82,4 грн за 300 грам.

Новости Днепра про Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цін

Паска «Великодн» вагою 130 грам обійдеться в 35,9 грн.

Новости Днепра про Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цін

Фабрична випічка з хлібзаводу коштуватиме 26,5 грн за 150 грам.

Новости Днепра про Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цін

Є варіанти від хлібзаводу за 68 грн – за ці гроші 300 грамів випічки з родзинками.

Новости Днепра про Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цін

А є і такі, що коштують більше 200 грн. За ці гроші можна придбати паску вагою 500 грамів, з родзинками та цукатами. Вона буде упакована в святкову коробку. Аби привабити якомога більше покупців торгівельні мережі та хлібзаводи роблять знижки на продукцію.

Новости Днепра про Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цін

У торговій мережі «Варус» магазинна випічка коштуватиме 20,59 грн за 100 грам ваги.

Новости Днепра про Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цін

Пасхальний кекс сирний обійдеться в 28, 59 грн за 100 грам.

Новости Днепра про Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цін

У торговій мережі «Сільпо» купити паску можна за різною ціною. За 79 грн можна купити паску з родзинками вагою 300 грам. В ній є родзинки та цукрова помадка зверху.

Новости Днепра про Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цін

За 29 грн за 100 грам можна купити маленький здобний кекс, за 99 грн за 100 грам можна купити паску «Панеттоне» вагою 300 грам, у складі якої є родзинки, а «верхівка» прикрашена шматочками шоколаду.

Новости Днепра про Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цін

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Новости Днепра про Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цінУкраїнська Новости Днепра про Скільки коштують паски в магазинах Дніпра 2024: порівняння цінРусский

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