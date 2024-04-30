Стало відомо, що буде далі з Академією музики в Дніпрі та чи виплатили співробітникам зарплатню

В облраді вирішили, що будуть робити далі з Дніпровською академією музики, яка була на порозі закриття.

У Дніпрі відбулося позачергове засідання депутатської комісії, де розглядали питання щодо фінансування академії музики. Раніше з’являлася інформація про те, що ВНЗ на межі закриття, через брак коштів.

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, планують створити профільну робочу групу, яка займатиметься фінансовими питаннями академії музики. До спецкомісії долучаться представники цього ВНЗ, Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської облдержадміністрації, департаменту фінансів, а також депутати.

Лукашук зауважив, що академію закривати не збираються, а ситуація з фінансуванням нині не є критичною.

Станом на зараз колектив закладу отримав заробітну платню у повному обсязі, від початку року і до авансу за квітень, заборгованості у цьому питанні немає. Новостворена робоча група має дослідити усі розрахунки. Після цього сформують необхідну суму та спрямують бюджетний запит щодо додаткового фінансування закладу до головного розпорядника коштів – обласної державної адміністрації.

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