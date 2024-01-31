12-річну дівчинку, яка зникла у Дніпрі 29 січня, знайшли мертвою - Днепр Инфо
12-річну дівчинку, яка зникла у Дніпрі 29 січня, знайшли мертвою
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Сегодня 13:42

29 січня у Дніпрі зникла 12-річна дівчинка.

Новости Днепра про 12-річну дівчинку, яка зникла у Дніпрі 29 січня, знайшли мертвою

У той день вона пішла з дому у Самарському районі міста і не повернулася.

Неповнолітню шукали правоохоронці та небайдужі мешканці Дніпра.

Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що дитину знайшли мертвою.

Про це повідомили на сторінці ГО «Пошук – Дніпро» у соцмережі.

Новости Днепра про 12-річну дівчинку, яка зникла у Дніпрі 29 січня, знайшли мертвою

Ми звернулися за коментарем до поліції. Як тільки отримаємо відповідь, обов’язково повідомимо!

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Новости Днепра про 12-річну дівчинку, яка зникла у Дніпрі 29 січня, знайшли мертвоюУкраїнська

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