У той день вона пішла з дому у Самарському районі міста і не повернулася.
Неповнолітню шукали правоохоронці та небайдужі мешканці Дніпра.
Сьогодні, 31 січня, стало відомо, що дитину знайшли мертвою.
Про це повідомили на сторінці ГО «Пошук – Дніпро» у соцмережі.
Ми звернулися за коментарем до поліції. Як тільки отримаємо відповідь, обов’язково повідомимо!
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