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У Дніпрі знайшли тіло 12-річної дівчинки: з’явилися перші подробиці

Сьогодні 14:38
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Поліцейські проводять слідчі дії.

Новости Днепра про У Дніпрі знайшли тіло 12-річної дівчинки: з'явилися перші подробиці

Сьогодні, 31 січня, у Дніпрі навпроти будинку №30 на вулиці Немировича-Данченка знайшли тіло дитини. Попередньо, це 12-річна дівчинка, яка зникла 29 січня.

Зараз на місці події працюють слідчі, кінологи та судмедексперт. Поліцейські проводять слідчі дії.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, на тілі дитини виявили рану. Ймовірно, це вбивство.

За словами місцевих, вони шоковані цією ситуацією.

Новости Днепра про У Дніпрі знайшли тіло 12-річної дівчинки: з'явилися перші подробиці

Ми звернулися за коментарем до поліції. Як тільки отримаємо відповідь, обов’язково повідомимо!

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Новости Днепра про У Дніпрі знайшли тіло 12-річної дівчинки: з'явилися перші подробиціУкраїнська

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