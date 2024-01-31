У Дніпрі знайшли тіло 12-річної дівчинки: з’явилися перші подробиці

Поліцейські проводять слідчі дії.

Сьогодні, 31 січня, у Дніпрі навпроти будинку №30 на вулиці Немировича-Данченка знайшли тіло дитини. Попередньо, це 12-річна дівчинка, яка зникла 29 січня.

Зараз на місці події працюють слідчі, кінологи та судмедексперт. Поліцейські проводять слідчі дії.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, на тілі дитини виявили рану. Ймовірно, це вбивство.

За словами місцевих, вони шоковані цією ситуацією.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Як тільки отримаємо відповідь, обов’язково повідомимо!

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