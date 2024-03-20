Житель Днепра, убивший 11-летнюю девочку, получил новое подозрение в изнасиловании

Прокуроры объявили о новом подозрении жителю Днепра, который убил 11-летнюю девочку в Приднепровске.
По результатам судебно-медицинской экспертизы на теле ребенка выявлено не менее 19 колото-резаных ран головы, шеи, грудной клетки и подтверждено изнасилование.
Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему объявили о еще одном подозрении по факту убийства и изнасилования несовершеннолетнего.
Напомним, о резонансной истории стало известно в конце января этого года. Мертвой нашли пропавшую девочку, которую до этого несколько дней искали в Днепре. Позже выяснилось, что ребенка убили. Девочку нашли на теплотрассе. На ее теле обнаружили многочисленные ножевые ранения.
Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве ребенка. Им оказался местный житель, знакомый с девочкой.
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