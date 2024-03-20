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Офіційно: у Дніпрі з’явились сквери Андрія Ніколайчука та Олександра Гостіщева

Сьогодні 12:40
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Сквер Олександра Гостіщева розташований на проспекті Героїв у районі будинків №46 та 48. Сквер Андрія Ніколайчука — у районі вулиць Передової та Водопровідної.

Новости Днепра про Офіційно: у Дніпрі з’явились сквери Андрія Ніколайчука та Олександра Гостіщева

У Дніпрі з’явились сквери Андрія Ніколайчука та Олександра Гостіщева. Відповідне рішення про надання назв зеленим зонам на честь полеглих героїв ухвалили депутати під час чергової сесії міськради.

Про це повідомили на сайті органу місцевого самоврядування.

Зазначається, що сквер Олександра Гостіщева розташований на проспекті Героїв у районі будинків №46 та 48. Сквер Андрія Ніколайчука — у районі вулиць Передової та Водопровідної.

Нагадаємо, Олександр Гостіщев народився у Дніпрі, був командиром полку «Цунамі» бригади Нацполіції «Лють». Загинув 15 березня під час ракетної атаки рф по Одесі.

Андрій Ніколайчук теж дніпрянин, захищав Україну в зоні АТО/ООС. З початком повномасштабного вторгнення він знову став на захист Батьківщини. Загинув під час бойового завдання.

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Новости Днепра про Офіційно: у Дніпрі з’явились сквери Андрія Ніколайчука та Олександра ГостіщеваУкраїнська

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