Официально: в Днепре появились скверы Андрея Николайчука и Александра Гостищева

Сквер Александра Гостищева расположен на проспекте Героев в районе домов №46 и 48. Сквер Андрея Николайчука - в районе улиц Передовой и Водопроводной.

В Днепре появились скверы Андрея Николайчука и Александра Гостищева. Соответствующее решение о предоставлении названий зеленым зонам в честь павших героев приняли депутаты во время очередной сессии горсовета.

Об этом сообщили на сайте органа местного самоуправления.

Отмечается, что сквер Александра Гостищева расположен на проспекте Героев в районе домов №46 и 48. Сквер Андрея Николайчука — в районе улиц Передовой и Водопроводной.

Напомним, Александр Гостищев родился в Днепре, был командиром полка «Цунами» бригады Нацполиции «Лють». Погиб 15 марта во время ракетной атаки рф по Одессе.

Андрей Николайчук тоже днепрянин, защищал Украину в зоне АТО/ООС. С началом полномасштабного вторжения он снова стал на защиту Родины. Погиб во время боевого задания.

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