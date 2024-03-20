В Днепре с 1 апреля садики, которые работают дистанционно, откроют очные группы: что надо знать родителям

В Днепре садики, которые не имеют укрытия и работают дистанционно, откроют очные группы в городских школах.

Соответствующее решение приняли депутаты во время сессии.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В Днепре решением 48-й очередной сессии горсовета в городских школах заработают группы краткосрочного пребывания для дошкольников. Их будут посещать дети из садиков, которые при отсутствии укрытия работают дистанционно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что группы для дошкольников заработают с 1 апреля в 47 школах города, где есть укрытия. К образовательному процессу планируют привлечь около 1 600 детей из 87 садов.

В некоторых школах будут работать несколько дошкольных групп. Важно отметить, что это дети старшего дошкольного возраста. Формат занятий и их содержание формирует садик. Преподавать будут воспитатели дошкольных учреждений, которые не имеют укрытий, — говорится в сообщении горсовета.

Напомним, ранее мы писали, когда школьники Днепра пойдут на весенние каникулы и начнут обучение в последней четверти.

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