«Как я и обещал» — мэр Днепра о появлении нового сквера на Победе

Сквер Александра Гостищева расположен на проспекте Героев в районе домов №46 и 48.

Сегодня, 20 марта, депутаты во время очередной сессии горсовета приняли решение о предоставлении названий зеленым зонам в честь павших героев — в Днепре появились скверы Андрея Николайчука и Александра Гостищева. Подробнее об этом — читайте ЗДЕСЬ!

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал появление нового сквера на Победе и отметил, что благодарен депутатам за поддержку этого решения.

Как я и обещал, в Днепре появился сквер Александра Гостищева. Рядом с проспектом Героев и переулком Добровольцев. Спасибо депутатам горсовета за поддержку этого решения. Где бы ни жил и работал Александр, он всегда обожал свой Город. Будем благодарны, — написал он.

Отметим, Александр Гостищев родился в Днепре, был командиром полка «Цунами» бригады Нацполиции «Лють». Погиб 15 марта во время ракетной атаки рф по Одессе.

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