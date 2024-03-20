“Як я і обіцяв” – мер Дніпра про появу нового сквера на Перемозі

Сьогодні, 20 березня, депутати під час чергової сесії міськради ухвалили рішення про надання назв зеленим зонам на честь полеглих героїв – у Дніпрі з’явились сквери Андрія Ніколайчука та Олександра Гостіщева. Детальніше про це – читайте ТУТ!
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував появу нового сквера на Перемозі та зазначив, що вдячний депутатам за підтримку цього рішення.
Як я і обіцяв, в Дніпрі з’явився сквер Олександра Гостіщева. Поруч з проспектом Героїв та провулком Добровольців. Дякую депутатам міськради за підтримку цього рішення. Де б не жив та працював Олександр, він завжди обожнював своє Місто. Будемо вдячні, – написав він.
Зазначимо, Олександр Гостіщев народився у Дніпрі, був командиром полку «Цунамі» бригади Нацполіції «Лють». Загинув 15 березня під час ракетної атаки рф по Одесі.
Читайте також:
Автор:
Етно-дворик з'явився у Центральному районі Дніпра.
Сквер Олександра Гостіщева розташований на проспекті Героїв у районі будинків…
У Кам'янському на Дніпропетровщині син вбив матір, бо та розбудила…
На щастя, ніхто не постраждав.