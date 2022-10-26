Офіцера 93-ї бригади Андрія Ніколайчука посмертно нагородили орденом “За мужність”

“За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено Ніколайчука Андрія Анатолійовича (посмертно)”, – йдеться на офіційному сайті президента.
Андрія Ніколайчука добре знали і любили у рідному місті і далеко за його межами. Він пройшов АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення росії пішов боронити Україну добровольцем. У складі 93-ї бригади «Холодний Яр» звільняв Охтирку у Сумській області, тримав оборону Барвенково у Харківській області.
У мирному житті Андрій Ніколайчук був викладачем військової кафедри Університету митної справи та фінансів.
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