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  • Офіцера 93-ї бригади Андрія Ніколайчука посмертно нагородили орденом “За мужність”

Офіцера 93-ї бригади Андрія Ніколайчука посмертно нагородили орденом “За мужність”

Сьогодні 20:30
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Офіцера 93-ї бригади з Дніпра Андрія Ніколайчука посмертно нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Новости Днепра про Офіцера 93-ї бригади Андрія Ніколайчука посмертно нагородили орденом “За мужність”

“За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено Ніколайчука Андрія Анатолійовича (посмертно)”, – йдеться на офіційному сайті президента.

Андрія Ніколайчука добре знали і любили у рідному місті і далеко за його межами. Він пройшов АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення росії пішов боронити Україну добровольцем. У складі 93-ї бригади «Холодний Яр» звільняв Охтирку у Сумській області, тримав оборону Барвенково у Харківській області.

У мирному житті Андрій Ніколайчук був викладачем військової кафедри Університету митної справи та фінансів. 

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Новости Днепра про Офіцера 93-ї бригади Андрія Ніколайчука посмертно нагородили орденом “За мужність”Українська Новости Днепра про Офіцера 93-ї бригади Андрія Ніколайчука посмертно нагородили орденом “За мужність”Русский

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