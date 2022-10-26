У Дніпрі і області оголосили енергетичну тривогу: графік відключень на 26 жовтня

Сьогодні, 26 жовтня, у Дніпрі та області знову оголосили енергетичну тривогу. Це означає, що є дисбаланс в енергосистемі, і НЕК Укренерго розпорядилося обмежити споживання електроенергії шляхом стабілізаційних відключень.

ДТЕК Дніпровські електромережі публікує орієнтовний перелік вулиць, де в разі необхідності буде обмежене електропостачання та орієнтовну почерговість в часових проміжках для цих адрес.

Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

З графіком відключень можна ознайомитись за посиланням:

dtek-dnem.com.ua

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