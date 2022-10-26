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Відплата буде справедливою і неминучою: Зеленський про ракетний удар по Дніпру

Сьогодні 09:30
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт росіян, який вони вчинили ввечері 25 жовтня у Дніпрі.

Новости Днепра про Відплата буде справедливою і неминучою: Зеленський про ракетний удар по Дніпру

Президент зазначив, що Україна кожного дня бореться з терористами. Які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя і долі українців.

“Черговий ракетний удар. Внаслідок нього у Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано.

Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою”, – написав Володимир Зеленський.


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Новости Днепра про Відплата буде справедливою і неминучою: Зеленський про ракетний удар по ДніпруУкраїнська Новости Днепра про Відплата буде справедливою і неминучою: Зеленський про ракетний удар по ДніпруРусский

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