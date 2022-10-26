Відплата буде справедливою і неминучою: Зеленський про ракетний удар по Дніпру

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт росіян, який вони вчинили ввечері 25 жовтня у Дніпрі.

Президент зазначив, що Україна кожного дня бореться з терористами. Які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя і долі українців.

“Черговий ракетний удар. Внаслідок нього у Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано. Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою”, – написав Володимир Зеленський.



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