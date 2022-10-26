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  • Офицера 93-й бригады Андрея Николайчука посмертно наградили орденом «За мужество»

Офицера 93-й бригады Андрея Николайчука посмертно наградили орденом «За мужество»

Сегодня 20:30
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Офицера 93-й бригады из Днепра Андрея Николайчука посмертно наградили орденом «За мужество» ІІІ степени.

Новости Днепра про Офицера 93-й бригады Андрея Николайчука посмертно наградили орденом «За мужество»

«За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом «За мужество» ІІІ степени награжден – Николайчук Андрей Анатольевич (посмертно)», – говорится на официальном сайте президента.

Андрея Николайчука хорошо знали и любили в родном городе и далеко за его пределами. Он прошел АТО. С первых дней полномасштабного вторжения россии пошел защищать Украину добровольцем. В составе 93-й бригады «Холодный Яр» освобождал Ахтырку в Сумской области, держал оборону Барвенково в Харьковской области.

В мирной жизни Андрей Николайчук был преподавателем военной кафедры Университета таможенного дела и финансов.

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Новости Днепра про Офицера 93-й бригады Андрея Николайчука посмертно наградили орденом «За мужество»Українська Новости Днепра про Офицера 93-й бригады Андрея Николайчука посмертно наградили орденом «За мужество»Русский

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