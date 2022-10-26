Поехал на дачу и пропал: на Днепропетровщине разыскивают 70-летнего мужчину

Полиция Павлограда разыскивает пропавшего без вести 70-летнего Владимира Александрова.

В понедельник, 24 октября, мужчина поехал на дачу в село Вербки Павлоградского района и до сих пор не вернулся домой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост около 165 см, среднего телосложения, волосы седые, имеет усы.

Был одет: куртка, темно-синие джинсы, темные сапоги. При себе имел велосипед бордового цвета без рамы. У мужчины есть расстройства памяти.

Если вы видели Владимира Александрова или знаете, где он может быть, сообщите по номерам: (066)-345-58-97, 066-283-53-06 или 102.

Любая информация может быть полезной.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: