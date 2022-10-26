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В Днепре сегодня и завтра трамваи №1 изменят схему движения

Сегодня 10:29
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре сегодня и завтра трамваи №1 изменят схему движения

В Днепре 26 и 27 октября с 21:00 трамваи №1 изменят схему движения: они будут направляться к пл. Старомостовой без заезда на Железнодорожный вокзал.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Такие изменения связаны с ремонтом пути на пл. Вокзальной.

Последняя отправка трамвая от Железнодорожного вокзала — в 20:56.

Учитывайте эту информацию!

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