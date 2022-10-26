Издалека напоминает грядки с кактусами: после отлива на Монастырском острове без воды остались сотни кувшинок

В реке Днепр за последние дни очень сильно снизился уровень воды.

Из-за этого береговая линия сильно увеличилась, а на пляже стали появляться предметы, которые годами были спрятаны на дне речном: иконы, игрушечные телефоны, статуэтки из украинского Крыма и много чего ще. Подробнее можно почитать тут.

Кроме того, возле Монастырского острова появился «пляж кувшинок», который издалека напоминает грядки с кактусами.

Следует отметить, что кувшинки образуют под водой на дне толстые ползучие корневища, богатые крахмалом. Эти корневища могут быть сырьём для приготовления муки и получения крахмала.

Еще один интересный факт об этих растениях: поджаренные семена кувшинок могут служить заменой кофе.

Напомним, ранее мы писали: «Понижение уровня воды в реке Днепр: Лысенко прокомментировал причины и угрозы».

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