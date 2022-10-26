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  • Издалека напоминает грядки с кактусами: после отлива на Монастырском острове без воды остались сотни кувшинок

Издалека напоминает грядки с кактусами: после отлива на Монастырском острове без воды остались сотни кувшинок

Сегодня 14:11
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В реке Днепр за последние дни очень сильно снизился уровень воды.

Новости Днепра про Издалека напоминает грядки с кактусами: после отлива на Монастырском острове без воды остались сотни кувшинок

Из-за этого береговая линия сильно увеличилась, а на пляже стали появляться предметы, которые годами были спрятаны на дне речном: иконы, игрушечные телефоны, статуэтки из украинского Крыма и много чего ще. Подробнее можно почитать тут.

Кроме того, возле Монастырского острова появился «пляж кувшинок», который издалека напоминает грядки с кактусами.

Новости Днепра про Издалека напоминает грядки с кактусами: после отлива на Монастырском острове без воды остались сотни кувшинок

Новости Днепра про Издалека напоминает грядки с кактусами: после отлива на Монастырском острове без воды остались сотни кувшинок

Следует отметить, что кувшинки образуют под водой на дне толстые ползучие корневища, богатые крахмалом. Эти корневища могут быть сырьём для приготовления муки и получения крахмала.

Новости Днепра про Издалека напоминает грядки с кактусами: после отлива на Монастырском острове без воды остались сотни кувшинок

Еще один интересный факт об этих растениях: поджаренные семена кувшинок могут служить заменой кофе.

Напомним, ранее мы писали: «Понижение уровня воды в реке Днепр: Лысенко прокомментировал причины и угрозы».

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Новости Днепра про Издалека напоминает грядки с кактусами: после отлива на Монастырском острове без воды остались сотни кувшинокУкраїнська Новости Днепра про Издалека напоминает грядки с кактусами: после отлива на Монастырском острове без воды остались сотни кувшинокРусский

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