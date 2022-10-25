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У Дніпрі через ворожий удар загинула вагітна жінка

Сьогодні 23:19
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Сьогодні пізно ввечері росіяни атакували Дніпро.

Новости Днепра про У Дніпрі через ворожий удар загинула вагітна жінка

На жаль, двоє людей загинули, троє отримали поранення.

Як повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, серед загиблих – вагітна жінка.

Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, яка була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають, – написав очільник Дніпропетровської ОВА.

Новости Днепра про У Дніпрі через ворожий удар загинула вагітна жінка

росія – країна-терорист. 

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