У Дніпрі через ворожий удар загинула вагітна жінка

Сьогодні пізно ввечері росіяни атакували Дніпро.

На жаль, двоє людей загинули, троє отримали поранення.

Як повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, серед загиблих – вагітна жінка.

Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, яка була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають, – написав очільник Дніпропетровської ОВА.