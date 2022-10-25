У Дніпрі через ворожий удар загинула вагітна жінка

На жаль, двоє людей загинули, троє отримали поранення.
Як повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, серед загиблих – вагітна жінка.
Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, яка була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають, – написав очільник Дніпропетровської ОВА.
росія – країна-терорист.
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Александра Лучка
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росія несе усюди руйнування та смерть.
Сьогодні пізно ввечері росіяни атакували Дніпро.
Такі попередні дані після вечірньої атаки на місто.
Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду…