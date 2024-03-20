На Дніпропетровщині помітили звірів, які раніше не з’являлися в цьому регіоні

На Дніпропетровщині побільшало диких тварин.
Про це повідомили у Східному лісовому офісі.
Спеціалісти зафіксували, що побільшало пернатої дичини, яка осіла на території нашої області. Якщо за 2023 рік птахів було 135 тисяч, то зараз їх стало 143 тисячі.
У мисливських угіддях Східного лісового офісу, які знаходяться на територіях Новомосковської та Петриківської філій, нарахували 527 фазанів та 250 сірих куріпок.
Також зросла чисельність хутрових тварин. У 2023 році за результатами обліку їх було 102 тисячі, цьогоріч – більше 117 тисяч. У мисливських угіддях Східного лісового офісу нараховано 1092 хутрових тварини, основні види – заєць-русак (966), лисиця (103), вовк (22) та куниця лісова (1).
Щодо копитних, то у 2023 року їх було 6365 голів, станом на лютий 2024 стало 8698. У Дніпровському районі (колишній Царичанський) навіть були помічені 2 лося, які не є характерним видом для нашого регіону. В угіддях Петриківської та Новомосковської філій Східного лісового офісу нараховано 239 козуль та 116 кабанів.
Щорічний облік проводився з дотриманням заборон і обмежень, які встановлені на період дії воєнного стану.
У зв’язку з тим, що Дніпропетровщина є прифронтовим регіоном, частина територій з міркувань безпеки не обстежувалася. Також фахівці зазначають, що збільшення диких тварин зумовлено їхнею “вимушеною міграцією”, через війну. Вони можуть як залишатися у наших лісах, так і йти далі, використовуючи Дніпропетровщину як буферну зону.