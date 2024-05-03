В Днепре будут судить насильника и убийцу 11-летней девочки

В Днепре пройдет суд над мужчиной, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку.

Резонансное дело об изнасиловании и убийстве 11-летней девочки подходит к концу.

Прокуратура сообщила, что скоро пройдет суд над мужчиной, обвиняемым в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней. Напомним, в конце января в Днепре разыскивали ребенка. Впоследствии ее тело нашли на ж/м Приднепровске.

Позже оказалось, что вечером 29 января 2024 года на одной из улиц Днепра рядом с теплотрассой 23-летний мужчина сначала изнасиловал, а затем убил пропавшую девочку.

Известно, что мужчина нанес ребенку многочисленные ранения, от которых он скончался на месте. На теле ребенка обнаружено не менее 19 колото-резаных ран.

В настоящее время 23-летний злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет или пожизненное заключение.

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