Урожай під загрозою: садівників Дніпра та області попередили про небезпеку для плодових дерев

Садівників попередили про появу шкідника, який може зіпсувати майбутній урожай.

Аномально тепла весняна погода сприяла активному розмноженню садових шкідників. На півдні Дніпропетровської області у плодових насадженнях розпочався літ метеликів яблуневої плодожерки. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби Дніпропетровської області.

Це один зі шкідників, який може знищити майбутній урожай. Аномальне тепло також посприяло розвитку хвороб плодових культур – борошнистої роси, плодової гнилі, парші.

У додачу до цього розпочався літ вишневої мухи, тому садівників закликають обробити вишні та черешні, але не ранні, пестицидами з додаванням речовин проти хвороб кісточкових – кокомікозу, моніліального опіку, плодової гнилі. Повторну обробку потрібно провести після того, як шкідники почнуть вилуплюватися, але це треба зробити як мінімум за 20 днів до початку збору урожаю.

Садівникам, які займаються вирощуванням ягід та фруктів у промислових масштабах, перед проведенням хімічні обробки садів необхідно попередити місцеву владу, а також власників пасік про час та місце проведення – вказати назву, ступінь і строк дії токсичності препарату.

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі спостерігався масовий мор комах, який пов’язали з тим, що аграрії розпочали обробку полів хімікатами.

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