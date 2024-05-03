У небі над Україною вночі знову помітили таємничий об’єкт: що це могло бути (ФОТО)

Також вночі північні області України охопило яскраво-рожеве Північне сяйво.

Сьогодні вночі у небі над Україною знову помітили таємничий об’єкт – білий спалах зафільмували в багатьох областях, зокрема і на Дніпропетровщині.

Як повідомили в Telegram-каналі Alpha Centauri (це науково-популярний проєкт, присвячений популяризації космонавтики, астрономії та дослідженню космосу загалом), це був другий ступінь носія SpaceX Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion.

Знову таємничі об’єкти в українському небі! Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія SpaceX Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion, – йдеться у повідомленні.

Також представники Alpha Centauri пояснили, чому вони вважають, що це саме Falcon 9:

Через сервіс flightclub можна подивитись траєкторію сьогоднішнього запуску, де буде видно, що приблизно о 22:50 за Київським часом другий ступінь Falcon 9 знаходився саме там, де цей об’єкт спостерігали на небі – на північному заході.

Також вночі північні області України охопило яскраво-рожеве Північне сяйво. За попередньою інформацією, його сформували потужні магнітні бурі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра налякав яскравий спалах у небі: що це могло бути (ВІДЕО).

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