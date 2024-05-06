Будет сносить с ног: в Днепре метеорологи предупредили об опасном стихийном явлении

А вот 9 и 10 мая снова ожидаются заморозки.

Кроме этого, по данным ГСЧС, продолжается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Избегайте сооружений повышенного риска: мостов, трубопроводов, линий электросетей. Держитесь как можно дальше от высоких деревьев и рекламных щитов.

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает о порывах юго-западного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности 1 (желтый).

Ветряно будет завтра в Днепре и области.

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