Будет сносить с ног: в Днепре метеорологи предупредили об опасном стихийном явлении

Во вторник, 7 мая, объявили штормовое предупреждение.
Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает о порывах юго-западного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности 1 (желтый).
Избегайте сооружений повышенного риска: мостов, трубопроводов, линий электросетей. Держитесь как можно дальше от высоких деревьев и рекламных щитов.
Кроме этого, по данным ГСЧС, продолжается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
А вот 9 и 10 мая снова ожидаются заморозки.
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