23-летняя девушка родила четвертого ребенка в «скорой» по дороге в больницу Каменского

Утром 7 марта в Центральную областную диспетчерскую поступил вызов из Верхнеднепровского района о родах у 23-летней девушки. На место отправилась бригада «скорой».
Это была уже четвертая беременность пациентки, рассказала заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.
Приехав на вызов, фельдшеры помогли пациентке добраться до машины «скорой» и увезли роженицу в больницу. Впрочем, по дороге в автомобиле у женщины начались стремительные роды и родилась здоровая, доношенная девочка.
Выполнен первичный туалет новорожденного, обработана пуповина и в удовлетворительном состоянии оба госпитализированы в 9-й роддом г. Каменское. Здоровье им и Мира. Медики сработали быстро и профессионально, – рассказала медик.
С девочкой и ее мамой все хорошо.
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