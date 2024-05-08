Спортсменки из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по художественной гимнастике

Поздравляем спортсменок!

С 28 апреля по 1 мая в Киеве проходил чемпионат Украины по художественной гимнастике среди взрослых и юниоров. Более 200 талантливых гимнасток соревновались за звание «чемпиона».

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Отмечается, что воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике города Днепр завоевали на этих соревнованиях 6 медалей: 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы:

Чубарова Варвара — «золото» в упражнении с обручем и «серебро» в упражнении с мячом;

Токарь Николетта — «золото» в упражнении с мячом и «бронза» в упражнении с булавами;

Колосова Вероника — «серебро» в упражнении с обручем;

Лавринец Эмилия — «бронза» в упражнении с лентой.

Напомним, ранее мы писали, что легкоатлетка из Днепра завоевала уже вторую лицензию на Олимпийские игры-2024.

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