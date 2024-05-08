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  • Спортсменки из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по художественной гимнастике

Спортсменки из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по художественной гимнастике

Сегодня 15:46
просмотров

Поздравляем спортсменок!

Новости Днепра про Спортсменки из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по художественной гимнастике

С 28 апреля по 1 мая в Киеве проходил чемпионат Украины по художественной гимнастике среди взрослых и юниоров. Более 200 талантливых гимнасток соревновались за звание «чемпиона».

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Отмечается, что воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике города Днепр завоевали на этих соревнованиях 6 медалей: 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы:

  • Чубарова Варвара — «золото» в упражнении с обручем и «серебро» в упражнении с мячом;
  • Токарь Николетта — «золото» в упражнении с мячом и «бронза» в упражнении с булавами;
  • Колосова Вероника — «серебро» в упражнении с обручем;
  • Лавринец Эмилия — «бронза» в упражнении с лентой.

Новости Днепра про Спортсменки из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по художественной гимнастике

Новости Днепра про Спортсменки из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по художественной гимнастике

Новости Днепра про Спортсменки из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по художественной гимнастике

Напомним, ранее мы писали, что легкоатлетка из Днепра завоевала уже вторую лицензию на Олимпийские игры-2024.

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Новости Днепра про Спортсменки из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по художественной гимнастикеУкраїнська Новости Днепра про Спортсменки из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по художественной гимнастикеРусский

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