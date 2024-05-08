Спортсменки из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Украины по художественной гимнастике

С 28 апреля по 1 мая в Киеве проходил чемпионат Украины по художественной гимнастике среди взрослых и юниоров. Более 200 талантливых гимнасток соревновались за звание «чемпиона».
Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.
Отмечается, что воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по художественной гимнастике города Днепр завоевали на этих соревнованиях 6 медалей: 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы:
Напомним, ранее мы писали, что легкоатлетка из Днепра завоевала уже вторую лицензию на Олимпийские игры-2024.
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