В Днепре экс-бухгалтера одного из предприятий подозревают в присвоении средств

В Днепре экс-бухгалтера одного из предприятий подозревают в присвоении средств.

Подробности схемы рассказали в Нацполиции.

Почти пол года бухгалтер совершал фиктивные финансовые операции от имени предприятий.

С помощью электронной подписи, 31-летний мужчина создавал от имени предприятия заказ в одном из гипермаркетов, а затем оплачивал товар за счет организации. Таким образом, он приобрел себе бытовую технику.

Кроме того, мужчина предложил другому предпринимателю свои услуги бухгалтера. Войдя в доверие к директору, получил разрешение на формирование платежных поручений от ее имени. Мужчина безосновательно вывел деньги на другой счет, завладев почти 200 тысячами гривен.

С мая по октябрь 2023 года он завладел более 3,3 млн гривен.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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