В Днепре экс-бухгалтера одного из предприятий подозревают в присвоении средств.

Подробности схемы рассказали в Нацполиции.
Почти пол года бухгалтер совершал фиктивные финансовые операции от имени предприятий.
С помощью электронной подписи, 31-летний мужчина создавал от имени предприятия заказ в одном из гипермаркетов, а затем оплачивал товар за счет организации. Таким образом, он приобрел себе бытовую технику.
Кроме того, мужчина предложил другому предпринимателю свои услуги бухгалтера. Войдя в доверие к директору, получил разрешение на формирование платежных поручений от ее имени. Мужчина безосновательно вывел деньги на другой счет, завладев почти 200 тысячами гривен.
С мая по октябрь 2023 года он завладел более 3,3 млн гривен.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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