Вкрав 3,3 млн: у Дніпрі ексбухгалтер купляв собі техніку коштом підприємства, де працював

Деталі схеми розповіли у Нацполіції.
Майже пів року бухгалтер здійснював фіктивні фінансові операції від імені підприємств.
За допомогою електронного підпису, 31-річний чоловік створював від імені підприємства замовлення в одному з гіпермаркетів, а потім оплачував товар коштом організації. У такий спосіб він придбав собі побутову техніку.
Окрім того, чоловік запропонував іншому підприємцю свої послуги бухгалтера. Увійшовши у довіру до директорки, отримав дозвіл на формування платіжних доручень від її імені. Чоловік безпідставно вивів гроші на інший рахунок, заволодівши майже 200 тисячами гривень.
З травня по жовтень 2023 року, він заволодів понад 3,3 млн гривень.
Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі скоротять кількість транспорту на маршрутах.
Вітаємо спортсменок!
Палаци культури у Дніпрі – величезні приміщення, зали, де проводяться…
У передмісті Дніпра помітили червонокнижну ящірку.