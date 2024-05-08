Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вкрав 3,3 млн: у Дніпрі ексбухгалтер купляв собі техніку коштом підприємства, де працював

Вкрав 3,3 млн: у Дніпрі ексбухгалтер купляв собі техніку коштом підприємства, де працював

Сьогодні 16:46
просмотров

У Дніпрі ексбухгалтера одного із підприємств підозрюють у присвоєнні коштів.

Новости Днепра про Вкрав 3,3 млн: у Дніпрі ексбухгалтер купляв собі техніку коштом підприємства, де працював

Деталі схеми розповіли у Нацполіції.

Майже пів року бухгалтер здійснював фіктивні фінансові операції від імені підприємств.

За допомогою електронного підпису, 31-річний чоловік створював від імені підприємства замовлення в одному з гіпермаркетів, а потім оплачував товар коштом організації. У такий спосіб він придбав собі побутову техніку.

Окрім того, чоловік запропонував іншому підприємцю свої послуги бухгалтера. Увійшовши у довіру до директорки, отримав дозвіл на формування платіжних доручень від її імені. Чоловік безпідставно вивів гроші на інший рахунок, заволодівши майже 200 тисячами гривень.

З травня по жовтень 2023 року, він заволодів понад 3,3 млн гривень.

Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також:

Новости Днепра про Вкрав 3,3 млн: у Дніпрі ексбухгалтер купляв собі техніку коштом підприємства, де працювавУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі скоротять кількість тролейбусів та трамваїв на маршрутах
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:00
    У Дніпрі скоротять кількість тролейбусів та трамваїв на маршрутах

    У Дніпрі скоротять кількість транспорту на маршрутах.

    Спортсменки з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з художньої гімнастики
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:46
    Спортсменки з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті України з художньої гімнастики

    Вітаємо спортсменок!

    Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядав ДК Металургів: величезне панно з робітниками та зал для дискотек
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:29
    Як майже 50 років тому у Дніпрі виглядав ДК Металургів: величезне панно з робітниками та зал для дискотек

    Палаци культури у Дніпрі – величезні приміщення, зали, де проводяться…

    “Ящірка-патріотка”: у передмісті Дніпра врятували рідкісного плазуна (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:45
    “Ящірка-патріотка”: у передмісті Дніпра врятували рідкісного плазуна (ФОТО)

    У передмісті Дніпра помітили червонокнижну ящірку.

    Наверх