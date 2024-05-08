Вкрав 3,3 млн: у Дніпрі ексбухгалтер купляв собі техніку коштом підприємства, де працював

У Дніпрі ексбухгалтера одного із підприємств підозрюють у присвоєнні коштів.

Деталі схеми розповіли у Нацполіції.

Майже пів року бухгалтер здійснював фіктивні фінансові операції від імені підприємств.

За допомогою електронного підпису, 31-річний чоловік створював від імені підприємства замовлення в одному з гіпермаркетів, а потім оплачував товар коштом організації. У такий спосіб він придбав собі побутову техніку.

Окрім того, чоловік запропонував іншому підприємцю свої послуги бухгалтера. Увійшовши у довіру до директорки, отримав дозвіл на формування платіжних доручень від її імені. Чоловік безпідставно вивів гроші на інший рахунок, заволодівши майже 200 тисячами гривень.

З травня по жовтень 2023 року, він заволодів понад 3,3 млн гривень.

Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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