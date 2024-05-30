Віддав 25 років роботі: ким був водій “швидкої”, який загинув через влучання дрона у Нікополі

Стало відомо ім'я водія, який загинув через влучання дрона-камікадзе у Нікополі, 29 травня.

У Нікополі 29 травня через удар дрону-камікадзе загинув водій швидкої допомоги.

Загиблим був 54-річний Іван Григорович Чорний. Чоловік пропрацював водієм “швидкої” 25 років. Розпочав свою кар’єру ще в 1999 році і весь цей час допомагав медикам вчасно довозити людей до лікарні.

Під час роботи проявив себе як професіонал своєї справи, доброзичливий колега та добрий друг.

Колеги висловлюють співчуття родині вбитого.

Адміністрація лікарні висловлює глибокі співчуття колегам та рідним Чорного Івана Григоровича, водія автогаража, загиблого під час артилерійського обстрілу ворога. У цей важкий час, ми разом з вами схиляємо голови у скорботі. Пішла з життя дорога для нас людина, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час атаки постраждала також дружина Івана. 53-річну жінку в тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Читайте також:

Українська

Автор: