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Іноземець 7 років нелегально жив у Дніпрі

Сьогодні 15:58
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У Дніпрі 7 років переховувався чоловік, який не мав дозволу на перебування Україні.

Новости Днепра про Іноземець 7 років нелегально жив у Дніпрі

Днями поліціянти міграційної поліції виявили іноземця, який 7 років нелегально проживав в Україні.

43-річного громадянина Республіки Вірменія доставили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Надалі чоловіка примусово депортують на батьківщину.

Нелегала, який переховувався від правоохоронних органів, у Дніпрі затримали поліціянти Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно з інспекторами ГУ ДМС в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, з Дніпра депортували нелегалку з РФ.

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Новости Днепра про Іноземець 7 років нелегально жив у ДніпріУкраїнська

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