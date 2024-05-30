Іноземець 7 років нелегально жив у Дніпрі

У Дніпрі 7 років переховувався чоловік, який не мав дозволу на перебування Україні.

Днями поліціянти міграційної поліції виявили іноземця, який 7 років нелегально проживав в Україні.

43-річного громадянина Республіки Вірменія доставили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Надалі чоловіка примусово депортують на батьківщину.

Нелегала, який переховувався від правоохоронних органів, у Дніпрі затримали поліціянти Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно з інспекторами ГУ ДМС в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, з Дніпра депортували нелегалку з РФ.

Читайте також:

Українська

Автор: