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Куди піти у Дніпрі в День захисту дітей: святкова програма

Сьогодні 17:00
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1 червня в Україні відзначають Міжнародний день захисту дітей.

Новости Днепра про Куди піти у Дніпрі в День захисту дітей: святкова програма

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей, 1 червня, у парках Дніпра запланована святкова програма для дітей. У кожному районі міста для малечі проведуть концерти та інші розваги.

Про це повідомили в Департаменті парків та рекреації.

  • Молодіжний парк “Новокодацький”:
    1 червня свято для дітей розпочнеться о 11:00.
    2 червня — о 12:00.
  • Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка:
    Свято «Містечко професій» від Дитячо-молодіжний центр ЛІДЕР Дніпровської міської ради пройде 1 червня і розпочнеться о 12:00.
  • Сквер «Амурський парк»:
    Крім свята для дітей, тут 1 червня заплановане і відкриття літнього сезону.
    Початок заходу о 12:00.
  • Сквер «Прибережний»:
    Свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей 1 червня.
    Час: 11:00-13:00.
  • Парк «Зелений Гай»:
    1 червня відбудеться благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ та дитячі розваги з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
    Час: 11:00-18:00
  • Сквер Західний:
    2 червня відбудеться свято вихідного дня КП Міська інфраструктура з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
    Час: 17:00-18:30.

Також 1 червня у Дніпрі пройдуть інші не менш цікаві заходи як для дітей, так і дорослих:

  • 12:00 – лялькова вистава «Цуценя, яке шукало поваги» у Дніпровському міському театрі ляльок «Театр актора і ляльки»;
  • 13:00 – лялькова вистава «Вовк та козенята» у Дніпропетровському академічному обласному українському Молодіжному театрі;
  • 10:00 – 18:00 – екскурсія для всієї родини до Музею «Машини часу»;
  • 10:00 – 18:00 – виставка творів та живопису у Дніпровському художньому музеї, вул. Шевченка, 21;
  • 12:00 – дитячий симфонічний концерт у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана;
  • 14:00 – майстер-клас для дітей «Вітражний розпис чашок» –  у Музеї історії Дніпра, вул. Воскресенська, 14;
  • 16:00 – творча зустріч з народним артистом України Михайлом Мельником  у  Дніпровському академічному українському театрі одного актора «Крик». Вхід вільний;
  • 16:00 –  мюзикл «Скрудж та Різдвяне диво» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії;
  • 17:00 – Концерт дитячих колективів «Ми діти твої, Україно» у  КЗК «АРТТЕРИТОРІЯ» філія ЕНЕРГЕТИК, вул. Леоніда Каденюка, 11-А;
  • 17:00 – вистава «Одруження»  у Дніпропетровському академічному обласному українському Молодіжному театрі;
  • 17:00 – Гала-концерт артистів балету у Дніпровському академічному театрі опери та балету.

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Новости Днепра про Куди піти у Дніпрі в День захисту дітей: святкова програмаУкраїнська Новости Днепра про Куди піти у Дніпрі в День захисту дітей: святкова програмаРусский

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