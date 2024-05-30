Куди піти у Дніпрі в День захисту дітей: святкова програма
1 червня в Україні відзначають Міжнародний день захисту дітей.
З нагоди Міжнародного дня захисту дітей, 1 червня, у парках Дніпра запланована святкова програма для дітей. У кожному районі міста для малечі проведуть концерти та інші розваги.
Про це
повідомили в Департаменті парків та рекреації. Молодіжний парк “Новокодацький”: 1 червня свято для дітей розпочнеться о 11:00. 2 червня — о 12:00. Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка: Свято «Містечко професій» від Дитячо-молодіжний центр ЛІДЕР Дніпровської міської ради пройде 1 червня і розпочнеться о 12:00. Сквер «Амурський парк»: Крім свята для дітей, тут 1 червня заплановане і відкриття літнього сезону. Початок заходу о 12:00. Сквер «Прибережний»: Свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей 1 червня. Час: 11:00-13:00. Парк «Зелений Гай»: 1 червня відбудеться благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ та дитячі розваги з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Час: 11:00-18:00 Сквер Західний: 2 червня відбудеться свято вихідного дня КП Міська інфраструктура з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Час: 17:00-18:30.
Також 1 червня у Дніпрі пройдуть інші не менш цікаві заходи як для дітей, так і дорослих:
12:00 – лялькова вистава «Цуценя, яке шукало поваги» у Дніпровському міському театрі ляльок «Театр актора і ляльки»; 13:00 – лялькова вистава «Вовк та козенята» у Дніпропетровському академічному обласному українському Молодіжному театрі; 10:00 – 18:00 – екскурсія для всієї родини до Музею «Машини часу»; 10:00 – 18:00 – виставка творів та живопису у Дніпровському художньому музеї, вул. Шевченка, 21; 12:00 – дитячий симфонічний концерт у Дніпропетровській філармонії ім. Леоніда Когана; 14:00 – майстер-клас для дітей «Вітражний розпис чашок» – у Музеї історії Дніпра, вул. Воскресенська, 14; 16:00 – творча зустріч з народним артистом України Михайлом Мельником у Дніпровському академічному українському театрі одного актора «Крик». Вхід вільний; 16:00 – мюзикл «Скрудж та Різдвяне диво» у Дніпровському академічному театрі драми та комедії; 17:00 – Концерт дитячих колективів «Ми діти твої, Україно» у КЗК «АРТТЕРИТОРІЯ» філія ЕНЕРГЕТИК, вул. Леоніда Каденюка, 11-А; 17:00 – вистава «Одруження» у Дніпропетровському академічному обласному українському Молодіжному театрі; 17:00 – Гала-концерт артистів балету у Дніпровському академічному театрі опери та балету. Читайте також:
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