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Схожий на папугу: у передмісті Дніпра помітили рідкісного птаха

Сьогодні 16:11
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Поблизу Дніпра помітили рідкісного для наших країв птаха — сиворакшу.

Новости Днепра про Схожий на папугу: у передмісті Дніпра помітили рідкісного птаха

Сиворакшу у Дніпрі та області можна зустріти дуже рідко. Та нещодавно його тут зафіксував місцевий мешканець Сергій Педашенко. Він сфотографував птаха та опублікував фото на своїй сторінці у Facebook.

Птах має блакитно-зелене забарвлення та чимось схожий на папугу. Основна частина крил жовтогаряча, а спереду вони темно-сині. Сиворакша також занесена до Червоної книги України як дуже рідкісний вид птахів.

До 1970-х рр. сиворакша гніздився по всій території України. Зараз став дуже рідкісним або зник у більшості районів Полісся та Лісостепу; у степовій смузі численніший. Зимує він у Східній та Південній Африці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі є унікальне озеро з рожевою водою.

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Новости Днепра про Схожий на папугу: у передмісті Дніпра помітили рідкісного птахаУкраїнська Новости Днепра про Схожий на папугу: у передмісті Дніпра помітили рідкісного птахаРусский

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