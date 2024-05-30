Схожий на папугу: у передмісті Дніпра помітили рідкісного птаха

Сиворакшу у Дніпрі та області можна зустріти дуже рідко. Та нещодавно його тут зафіксував місцевий мешканець Сергій Педашенко. Він сфотографував птаха та опублікував фото на своїй сторінці у Facebook.
Птах має блакитно-зелене забарвлення та чимось схожий на папугу. Основна частина крил жовтогаряча, а спереду вони темно-сині. Сиворакша також занесена до Червоної книги України як дуже рідкісний вид птахів.
До 1970-х рр. сиворакша гніздився по всій території України. Зараз став дуже рідкісним або зник у більшості районів Полісся та Лісостепу; у степовій смузі численніший. Зимує він у Східній та Південній Африці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі є унікальне озеро з рожевою водою.
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