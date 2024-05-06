В Днепре на Кёльнском бульваре заметили маму-утку на прогулке с утятами (ВИДЕО)

В Днепре заметили маму-утку, которая привела своих детенышей на променад по центру города.

В понедельник, 6 мая, на Кёльнском бульваре (ранее – Екатеринославский, ред) заметили маму-утку с двумя утятами. По словам очевидцев, которым удалось запечатлеть птичью семью, пернатые пришли погулять.

Заметим, в это воскресенье другую утиную семью видели на проспекте Героев. Местные жители начали спасательную операцию и привели птиц к местному озеру.

Если появление уток посреди проспекта Героев объяснялось близостью озера и реки, то птицы в самом центре Днепра удивили горожан. Ближайшая локация, откуда могли прийти пернатые — озеро в парке Глобы, но тогда они должны были преодолеть почти 2 км, чтобы добраться до Кельнского бульвара.

Горожане, которым удалось увидеть уток во время их променада по центру города, заинтересованно снимали птичью семью. Что было с малышами и их мамой дальше – не уточняется.

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