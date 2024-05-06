Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре на Кёльнском бульваре заметили маму-утку на прогулке с утятами (ВИДЕО)

В Днепре на Кёльнском бульваре заметили маму-утку на прогулке с утятами (ВИДЕО)

Сегодня 18:35
просмотров

В Днепре заметили маму-утку, которая привела своих детенышей на променад по центру города.

Новости Днепра про В Днепре на Кёльнском бульваре заметили маму-утку на прогулке с утятами (ВИДЕО)

В понедельник, 6 мая, на Кёльнском бульваре (ранее – Екатеринославский, ред) заметили маму-утку с двумя утятами. По словам очевидцев, которым удалось запечатлеть птичью семью, пернатые пришли погулять.

Заметим, в это воскресенье другую утиную семью видели на проспекте Героев. Местные жители начали спасательную операцию и привели птиц к местному озеру.

Если появление уток посреди проспекта Героев объяснялось близостью озера и реки, то птицы в самом центре Днепра удивили горожан. Ближайшая локация, откуда могли прийти пернатые — озеро в парке Глобы, но тогда они должны были преодолеть почти 2 км, чтобы добраться до Кельнского бульвара.

Горожане, которым удалось увидеть уток во время их променада по центру города, заинтересованно снимали птичью семью. Что было с малышами и их мамой дальше – не уточняется.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Кёльнском бульваре заметили маму-утку на прогулке с утятами (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре на Кёльнском бульваре заметили маму-утку на прогулке с утятами (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на Победе посреди дороги лежит окровавленный мужчина
    Новости Днепра
    Сегодня 18:39
    В Днепре на Победе посреди дороги лежит окровавленный мужчина

    На проспекте героев в Днепре мужчина лежит в крови посреди…

    Закрылась от патрульных в машине: в Днепре водитель перевозила крупную партию безакцизных сигарет
    Новости Днепра
    Сегодня 17:57
    Закрылась от патрульных в машине: в Днепре водитель перевозила крупную партию безакцизных сигарет

    В Днепре патрульные остановили водительницу, перевозившую крупную партию безакцизных сигарет.

    В каких частных лабораториях Днепра можно сдать анализы бесплатно и как это сделать
    Новости Днепра
    Сегодня 17:24
    В каких частных лабораториях Днепра можно сдать анализы бесплатно и как это сделать

    В этом году НСЗУ заключила договоры с несколькими частными медицинскими…

    Будет сносить с ног: в Днепре метеорологи предупредили об опасном стихийном явлении
    Новости Днепра
    Сегодня 17:15
    Будет сносить с ног: в Днепре метеорологи предупредили об опасном стихийном явлении

    Ветряно будет завтра в Днепре и области.

    Последние новости

    12-летний взрывник: В Днепре ребенок «заминировал» дом
    12-летний взрывник: В Днепре ребенок «заминировал» дом

    В воскресенье, 5 мая, около 17:45 женщине позвонил мужчина и сообщил, что ее дом на улице Токарной в Днепре заминирован.

    Сегодня 19:28
    3
    просмотров
    В Днепре на Победе посреди дороги лежит окровавленный мужчина
    В Днепре на Победе посреди дороги лежит окровавленный мужчина

    На проспекте героев в Днепре мужчина лежит в крови посреди дороги и не может подняться на ноги.

    Сегодня 18:39
    12
    просмотров
    Требовал 600 долларов ежемесячно: на Днепропетровщине задержали полицейского-взяточника
    Требовал 600 долларов ежемесячно: на Днепропетровщине задержали полицейского-взяточника

    Днепропетровский городской прокуратор сообщил о подозрении во взятке правоохранителю.

    Сегодня 18:02
    3
    просмотров
    Закрылась от патрульных в машине: в Днепре водитель перевозила крупную партию безакцизных сигарет
    Закрылась от патрульных в машине: в Днепре водитель перевозила крупную партию безакцизных сигарет

    В Днепре патрульные остановили водительницу, перевозившую крупную партию безакцизных сигарет.

    Сегодня 17:57
    7
    просмотров
    В каких частных лабораториях Днепра можно сдать анализы бесплатно и как это сделать
    В каких частных лабораториях Днепра можно сдать анализы бесплатно и как это сделать

    В этом году НСЗУ заключила договоры с несколькими частными медицинскими лабораториями. Теперь в этих лабораториях жители Днепра могут бесплатно сдать анализы.

    Сегодня 17:24
    3
    просмотров
    Будет сносить с ног: в Днепре метеорологи предупредили об опасном стихийном явлении
    Будет сносить с ног: в Днепре метеорологи предупредили об опасном стихийном явлении

    Ветряно будет завтра в Днепре и области.

    Сегодня 17:15
    5
    просмотров
    «Заочные» штрафы для «уклонистов» от мобилизации: как будет действовать новация военного времени
    «Заочные» штрафы для «уклонистов» от мобилизации: как будет действовать новация военного времени

    Новый закон об ужесточении ответственности для "уклонистов" может привести к "заочным" штрафам.

    Сегодня 16:37
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине задержан бандит, который «повесил» на коммунальщика 5 тысяч долларов долга
    На Днепропетровщине задержан бандит, который «повесил» на коммунальщика 5 тысяч долларов долга

    В Днепропетровской области задержан бандит, который требовал с людей деньги.

    Сегодня 16:06
    3
    просмотров
    В пригороде Днепра пьяная женщина посадила ребенка за руль квадроцикла: видео
    В пригороде Днепра пьяная женщина посадила ребенка за руль квадроцикла: видео

    В Telegram-каналах Днепра распространяется видео, на котором женщина с бутылкой в руках едет на квадроцикле по трассе с несовершеннолетним ребенком за рулем.

    Сегодня 15:15
    10
    просмотров
    Самый маленький орел в мире: на Днепропетровщине заметили редкую птицу
    Самый маленький орел в мире: на Днепропетровщине заметили редкую птицу

    На Днепропетровщине увидели орла-карлика, занесенного в Красную книгу.

    Сегодня 15:14
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх