Закрылась от патрульных в машине: в Днепре водитель перевозила крупную партию безакцизных сигарет

На днях на улице Шоссейной патрульные остановили автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения. Также во время общения водительница заметно нервничала, и пыталась закрыться в авто.

Инспекторы заметили, что внутри автомобиля стоит немало больших коробок. Патрульные спросили у водительницы внутри пакунков. Однако женщина отказалась отвечать на этот вопрос, а затем пыталась закрыться в автомобиле.

На место вызвали подмогу. По приезду следственно-оперативной группы, выяснилось, что у авто коробки с безакцизными сигаретами. Правоохранители изъяли в присутствии свидетелей.