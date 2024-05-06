Закрылась от патрульных в машине: в Днепре водитель перевозила крупную партию безакцизных сигарет

На днях на улице Шоссейной патрульные остановили автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения. Также во время общения водительница заметно нервничала, и пыталась закрыться в авто.
Инспекторы заметили, что внутри автомобиля стоит немало больших коробок. Патрульные спросили у водительницы внутри пакунков. Однако женщина отказалась отвечать на этот вопрос, а затем пыталась закрыться в автомобиле.
На место вызвали подмогу. По приезду следственно-оперативной группы, выяснилось, что у авто коробки с безакцизными сигаретами. Правоохранители изъяли в присутствии свидетелей.
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