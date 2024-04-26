В Днепре на Новом мосту большая пробка из-за ДТП (ФОТО)

В Днепре Новый мост застрял в пробках.

В пятницу, 26 апреля на Новом мосту образовалась пробка из-за ДТП, сообщает Ситуационный центр Днепра.

По словам очевидцев, на переправе столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого затруднено движение на крайнем левом ряду в сторону левого берега.

В сторону правого берега движение свободно.

Предварительно, на мосту столкнулись 6 автомобилей.

Сервис, извещающий о пробках, отмечает, что тянучка наблюдается у съезда с моста в сторону правого берега.

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