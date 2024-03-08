На Дніпропетровщині з’явилися перші поля усіяні квітковими цілющими “зірками” (ФОТО)

На Дніпропетровщині з'явилися перші поля усіяні квітковими "зірками".

На Дніпропетровщині вже з середини лютого почала оживати природа та з’являлися перші первоцвіти. Поблизу Кривого Рогу ботанік Вікторія Тротнер помітила цілющу “гусячу цибулю”. Це такі квітки, що схожі на жовті зірочки.

Природа починає прокидатися від зимового сну. Зацвітають перші зірочки Gagea sp. Пам’ятка природи ‘Скелі МОДРу”. 3 березня 2024 року, – написала ботанік Вікторія Тротнер.

Ці квітки також називають луговими зірочками. Гусяча цибуля росте по всій території Дніпропетровщини, однак зустріти цю рослину досить важко. Побачити можна на степах, лугах та кам’янистих ґрунтах, як і сталося цього разу.

Іноді гусячу цибулю використовують у народній медицині. Настоянки та відвари з неї допомагають при водянці, набряках, жовтяниці, бронхіальній астмі. Наразі мало хто використовує зірочки для лікування, але раніше цибулини прикладали до ран, аби ті швидше гоїлися.

До речі, Скелі МОДРу – унікальна заповідна зона в Кривому Розі. Це геологічна пам’ятка природи, яка охороняється законом.

62 гектари заповідної території розташовані на виступах залізорудних порід вздовж річки Інгулець. Вважається, що це частина Українського кристалічного щита – природного утворення, якому понад 2 мільярди років.

Свою чудернацьке ім’я заповідник отримав у спадок від невеликого села, яке раніше розташовувалося поруч зі скелями. Назва населеного пункту розшифровується так: Міжнародна організація допомоги борцям революції.

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