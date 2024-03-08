В Днепре в ночь на 8 марта кто-то возле жилого дома украл сосну для подарка

На 12 квартале в ночь на 8 марта кто-то украл сосну.

Днепряне жалуются на неизвестных, укравших сосну возле их дома. По словам Victoria Zhuravlova, дерево высадили год назад, но в ночь на 8 марта кто-то выкопал елку и забрал себе. Это произошло на 12 квартале, а именно у дома №36 на улице Слипака.

Жительница дома подозревает, что дерево украли для подарка вместо цветов на 8 марта и сделал это кто-то живущий рядом.

Чтобы у тех, кто это сделал, руки высохли! И наша сосна не прижилась! Кто решил сделать подарок? Подарить сосну вместо цветов? Ул. Слипака, 36, мы год назад высадили возле дома елку, чтобы она росла и могла радовать. Какая-то мерзость сегодня ночью ее украла. Я очень взбешена! И это явно кто-то из живущих рядом. Если увидите у соседей сосну, напишите мне, пожалуйста, я похожу в гости! — пишет Viktoriia Zhuravlova в Facebook-сообществе «Райончик».

Днепрянка отметила, что елочный вор приезжал на место преступления с тачкой.

Но это явно кто в частный дом украл, были с тачкой, только я никак не могу понять, как это можно было сделать, чтобы никто не увидел, — рассказывает горожанка.

На фото, обнародованном автором сообщения, видно, что сосна достаточно молодая и низенькая. Вероятно именно поэтому ворам удалось скрыться незамеченными с маленьким деревом на «кравчучке».

Напомним, на улице Осенней соседские войны за елку вышли на новый уровень. Там сосну пересаживают из двора во двор.

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